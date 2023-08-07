Скинете сразу 30 кг: только такие пляжные сарафаны подойдут женщинам с формами

С наступлением жаркой погоды многие начинают носить более легкие и открытые наряды. Зачастую это сарафаны, а также пляжные туники. Однако дамам с формами нужно более тщательно выбирать себе наряды, чтобы скрывать изъяны фигуры. Стилист Исмаил Сафиулов объяснила, какие летние наряды подойдут полным женщинам.
По словам эксперта, есть несколько моделей сарафанов, которые визуально сделают женщин более привлекательными, а также помогут защитить от солнца.
Стилист подчеркнул, что надо обращать внимание на ткани. Для туник лучше подходят легкие, воздушные, струящиеся ткани. К примеру, это может быть муслин.
«Туники, сделанные из этой ткани, могут быть совершенно разными — облегать по фигуре, подчеркивая ваши широкие бедра, или быть свободным, словно вы внутри облачка», — пояснил Сафиулов.
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По его совету следует также выбирать светлые оттенки: бежевые, белые и постельные тона. Дело в том, что они отражают солнечные лучи лучше всего.
Стилист подчеркнул, что наряды могут быть разными, особенно их длина. Их нужно выбирать в зависимости от типа фигуры.
«Например, для типа фигуры «груша» я бы посоветовал длинную тунику, так как она отлично подчеркнет ваши бедра. А для типа «яблоко» я бы порекомендовал покороче, так как у вас красивые и стройные ноги», — сказал он, пишет портал «А теперь внимание!».