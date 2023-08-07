Скинете сразу 30 кг: только такие пляжные сарафаны подойдут женщинам с формами

По словам эксперта, есть несколько моделей сарафанов, которые визуально сделают женщин более привлекательными, а также помогут защитить от солнца.

Стилист подчеркнул, что надо обращать внимание на ткани. Для туник лучше подходят легкие, воздушные, струящиеся ткани. К примеру, это может быть муслин.

«Туники, сделанные из этой ткани, могут быть совершенно разными — облегать по фигуре, подчеркивая ваши широкие бедра, или быть свободным, словно вы внутри облачка», — пояснил Сафиулов.

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По его совету следует также выбирать светлые оттенки: бежевые, белые и постельные тона. Дело в том, что они отражают солнечные лучи лучше всего.

Стилист подчеркнул, что наряды могут быть разными, особенно их длина. Их нужно выбирать в зависимости от типа фигуры.