Помидоры поспеют в разы быстрее без химии: два простых совета ускорят созревание

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Помочь помидорам созреть быстрее могут продукты, выделяющие этилен. Отмечается, что к таким относятся зрелые или перезрелые яблоки. Поэтому нужно разложить по одному фрукту под каждый куст. Тогда томаты покраснеют буквально на глазах.

По данным портала «БелНовости», также в качестве альтернативы эксперты предлагают использовать банановую кожуру. Но тут важно учитывать, что такой способ может привлечь в огород муравьев.