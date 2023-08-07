Помидоры поспеют в разы быстрее без химии: два простых совета ускорят созревание

Сезон у дачников уже в самом разгаре. В августе уже есть шанс улучшить будущий урожай. Многие выращивают помидоры. При понижении температуры в августе томаты могут заболеть фитофторозом, поэтому зачастую агрономы стараются собрать урожай как можно раньше. Но зеленые помидоры невкусные. Однако экперты дали два советы, которые помогут ускорить созревание плодов.
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Помочь помидорам созреть быстрее могут продукты, выделяющие этилен. Отмечается, что к таким относятся зрелые или перезрелые яблоки. Поэтому нужно разложить по одному фрукту под каждый куст. Тогда томаты покраснеют буквально на глазах.
По данным портала «БелНовости», также в качестве альтернативы эксперты предлагают использовать банановую кожуру. Но тут важно учитывать, что такой способ может привлечь в огород муравьев.