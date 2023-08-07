Нужно добавить две ложки в кастрюлю: только так надо варить овощи — миллионы россиян делают это неправильно

Для начала нужно знать, что овощи помещают уже в кипящую, подсоленную воду с добавлением двух столовых ложек лимонного сока (но не кислоты).

Также нельзя протыкать овощи, которые находятся в кастрюле, так как они потеряют много сока и питательных веществ.

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Уже сваренные овощи нужно сразу достать и разложить на тарелку, чтобы они обсохли.

Оставлять их в кипятке нельзя, иначе они наберут в себя лишнюю влагу. Уже после этого можно их резать, солить, а также посыпать специями, пишет сайт belnovosti.