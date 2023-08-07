Нужно добавить две ложки в кастрюлю: только так надо варить овощи — миллионы россиян делают это неправильно

Готовить овощи кажется простым занятием. Но даже это делать нужно правильно. Примечательно, что многие поколения россиян даже варили овощи неправильно.
Опытные хозяйки раскрыли секрет, как сохранить максимальное количество витаминов при варке овощей.
Как оказалось, их даже нельзя протыкать ножиком или вилкой во время приготовления.
Для начала нужно знать, что овощи помещают уже в кипящую, подсоленную воду с добавлением двух столовых ложек лимонного сока (но не кислоты).
Также нельзя протыкать овощи, которые находятся в кастрюле, так как они потеряют много сока и питательных веществ.
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Уже сваренные овощи нужно сразу достать и разложить на тарелку, чтобы они обсохли.
Оставлять их в кипятке нельзя, иначе они наберут в себя лишнюю влагу. Уже после этого можно их резать, солить, а также посыпать специями, пишет сайт belnovosti.