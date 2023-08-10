Почему капуста, морковь и ягоды растрескиваются - заявление крутого агронома

Известный агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramm.pro, что капуста в огороде растрескивается не потому, что ей не хватает каких-то питательных веществ. Главная причина - неравномерное увлажнение.

«Это касается не только капусты, но и вишню, сливу, крыжовник, морковь. Например, все лето была засуха, а потом пошли обильные дожди, то происходит резкое впитывание влаги корнями - вот и результат». - заявил эксперт.

По словам Воробьева, кочан или ягоды в этом случае растрескиваются и урожай может погибнуть.

«Капуста - это вообще известный водолюб. Ее надо поливать равномерно в течение лета и тогда таких проблем не будет», - добавил агроном.

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