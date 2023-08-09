Какие главные дела надо переделать в огороде в августе - тогда в следующем сезоне овощей будет валом

Главным образом, земля не должна пустовать - так считает известный агроном Михаил Воробьев. В августе, по его словам, в огороде должно всегда что-то расти, либо надо положить мульчирующий слой для улучшения почвы.

«В этом случае, земля не будет зарастать сорняками и не создаст проблемы весной», - заявил Воробьев Teleprogramm.pro.

Например, выкопали вы картошку или редиску - грядка осталась пустой. Положите туда скошенную траву. Чуть попозже - опавшие листья. Нужно, чтобы образовался слой органических остатков.

«Не хотите класть траву или листья - засейте горчицей или злаками. С наступлением морозов они погибнут, но это даст почве возможность остаться безопасной. Весной нужно будет просто убрать слой травы после схода снега. И земля там окажется без сорняков», - добавил эксперт.

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