Золотое правило! Как правильно поливать огурцы в августе, чтобы собрать богатый урожай

В августе за огурцами нужен более тщательный уход. И это не только под подкормки и удобрения. Важно - как именно вы поливаете растения.

Известный агроном Михаил Воробьев объявил главное правило - вода должна быть теплой! Ни в коем случае, не артезианская.

«Иначе это вызовет заболевание корней, гниение и гибель всего растения. То есть холодную воду сначала надо налить в бочку, пусть прогреется под солнцем и уже потом поливайте», - заявил Воробьев Teleprogramm.pro.

Из шланга, по словам эксперта, можно поливать только в том случае, если вода поступает из теплого пруда или речки. Оптимальная температура воды для огурцов - 25 градусов.

Кстати, опрыскивать огурцы можно только в первой половине дня. Иначе есть риск размножить грибок, который погубит растение.

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