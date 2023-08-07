Почему спагетти запрещено ломать перед варкой: как на самом деле нужно варить макароны

Длинные спагетти так и хочется поломать, прежде чем отправить в кастрюлю: целиком не помещаются! Многие хозяйки так и делают. А вот итальянцы их за это осудили бы. На самом деле спагетти ни в коем случае нельзя ломать: это все испортит.

Ведь только длинные макароны удобно наматывать на вилку и макать в соус, короткие же будут соскальзывать, разбрызгивая капли подливы во все стороны. Кроме того, из сломанных спагетти выделяется крахмал, из-за чего они во время варки могут слипнуться и приобрести неаппетитный вид.