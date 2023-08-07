Стало известно копеечное средство для мытья посуды: в сто раз лучше Fairy — отмоет даже в холодной воде

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Мыть посуду с хозяйственным мылом — не только эффективно, но и совершенно безопасно. Тарелки будут просто скрипеть от чистоты, а никакой лишней «химии» на них не останется. А главное — вы отлично отмоете даже жирную посуду в холодной воде. По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости».