Стало известно копеечное средство для мытья посуды: в сто раз лучше Fairy — отмоет даже в холодной воде

Летом часто отключают горячую воду, и мыть посуду становится проблематично: ведь современные моющие средства хорошо работают только в горячей воде, и дома постепенно накапливается грязная посуда. Есть отличный выход — заменить привычные гели для мыться посуды «народным» средством. Речь идет о хозяйственном мыле — том самом, которое продается повсюду и стоит буквально копейки.
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Мыть посуду с хозяйственным мылом — не только эффективно, но и совершенно безопасно. Тарелки будут просто скрипеть от чистоты, а никакой лишней «химии» на них не останется. А главное — вы отлично отмоете даже жирную посуду в холодной воде. По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости».