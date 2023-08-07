Шведский стол — как не переесть: 4 правила питания

Первое правило — для каждого блюда берите отдельную тарелку. Так вы избежите соблазна наполнить большую тарелку сразу несколькими кушаньями — мясом, гарниром, салатом, рыбой… Второе — каждого блюда берите по чуть-чуть, буквально одну ложку.

Третье — в центре тарелки должно лежать основное блюдо, например, курица или рыба, только потом можно положить соус или гарнир. Четвертое — не берите со шведского стола руками даже яблоко или пирожное, попробуйте абсолютно все есть с помощью ножа и вилки, так получится гораздо дольше, а значит, вы быстрее почувствуете, что наелись.

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По материалам изданий vnimanie.prо и Voice.