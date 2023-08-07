Обманчивые ценники: как не попасться на хитрую уловку супермаркетов — советы эксперта

Сетевые магазины заманивают доверчивых покупателей разноцветными ценниками: на красных, зеленых, ярко-желтых карточках красуются слова «Акция», «Скидка» и тому подобное. Между тем, далеко не всем этим ценникам следует верить.
Порой выгода от такой покупки составит всего пару рублей, зато рисков гораздо больше: часто под акцию попадают продукты с истекшим или истекающим сроком годности. Специалисты советуют внимательно читать информацию на ярком привлекательном ценнике, а еще лучше — сравнить предложения в нескольких магазинах, чтобы убедиться в выгоде.
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По материалам изданий vnimanie.prо и pensnews.ru