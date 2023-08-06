Эти нюансы выдают отсутствие вкуса: модный блогер назвала самые ужасные тренды, которые дешевят вид

По ее словам, очень длинные ногти с художественным дизайном максимально кричаще смотрятся. Также микроблейдинг бровей и наращенные густые ресницы не выглядет естественно. И хоть такие бьюти-процедуры требуют денег, но сам образ смотрится дешево.

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Амира Бессетт сняла про это видео. На ее подписано полмиллиона человек. Ролик стал вирусным, получив более 800 тысяч лайков и тысячи репостов. К слову, многие ее поддержали и согласились со словами блогерши.