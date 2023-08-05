Вырастут крупные и сладкие перцы: выполните два простых действия и соберете шикарный урожай

Одно из самых важных в этом случае — поливать перцы нужно два раза в неделю. При этом нужно учитывать, что вода должна быть не холодная, а летняя.

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Еще стоит знать, что точно такую же воду нужно использовать при приготовлении подкормок для овощной культуры. Чтобы сделать подкормку, надо взять большую бочку, добавить туда 3-4 кг крапивы и 1 ведро навоза. Не лишними будут 200 гр древесного угля. Это все заливается водой до самого верха и настаивается сутки.

Второе действие — готовый настой используют для полива перцев под корень. Отмечается, что на каждый куст потребуется не больше одного лита получившейся подкормки. Результат будет виден уже через неделю. Кусты вырастут и станут зеленее, а урожай будет радовать своим количеством, пишут «Белновости».