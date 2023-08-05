Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол

Многие люди во время застолья скрупулезно следят за тем, чтобы никто не ставил на стол опустевшую бутылку. Но почему это плохая примета, мало кто догадывается.

Чаще всего блюстители данной традиции ссылаются на то, что с пустой бутылкой на столе в дом притягиваются безденежье, «пустая» жизнь и другие несчастья. Это поверье бытовало еще у древних славян, которые видели в пустых предметах предзнаменование бедности, несчастья и даже смерти.

Отсюда же и суеверие, что женщина с пустым ведром, перешедшая дорогу, сулит невезение. С подобными страхами связана одна старая пословица: «Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана». Бутылки без жидкостей виделись пристанищем злых духов и прочей нечисти.