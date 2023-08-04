Бросьте монету в бутылку с молоком: станете повторять этот трюк ежедневно

Плотную густую пенку в капучино любят все, но не всегда получается приготовить любимый напиток в домашних условиях. Если вы не обзавелись ни кофемашиной, ни капучинатором, можно воспользоваться остроумным лайфхаком, который поможет взбить пышную пенку. Налейте в бутылку немного молока.

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Вымойте и прокипятите обыкновенную монетку, а затем бросьте ее в молоко, плотно закройте бутылку и как следует взболтайте. Этот прием позволяет получить плотную молочную пенку с ярким сливочным вкусом. Кстати, вместо монетки можно использовать металлический язычок от консервной банки, рекомендуют издание vnimanie.prо и дзен-канал Technotion.