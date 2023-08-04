Зачем сыпать на дрова соль: этот трюк поможет решить надоевшую проблему

Во многих загородных домах установлены печи и дровяные камины – ведь по вечерам бывает так уютно посидеть всей семьей перед живым огнем! Одно плохо: дрова часто не хотят разгораться, особенно, если они успели пропитаться сыростью. На этот случай имеется хитрость с обычной поваренной солью.

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Возьмите соль крупного помола и щедро посыпьте ее на отсыревшие дрова. Соль мгновенно впитает всю влагу, накопившуюся в древесине, и после этого разжечь огонь будет совсем нетрудно. По материалам издания vnimanie.pro и Дзен-канала TECHNOTION.