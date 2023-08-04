Рабочий день может стать короче: нюансы законопроекта

Работодателей могут обязать сокращать рабочий день для сотрудников в случае сильной жары. Такое предложение внес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Законопроект предусматривает право сотрудников потребовать сокращение рабочих часов с целью защиты от воздействия чрезмерно высоких температур.

«Работодатель обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от +28,6 до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа», — говорится в документе.