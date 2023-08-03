Нужно только пять капель добавить в горшок — герань разрастется, как бешеная: копеечная подкормка сотворит чудо

По словам специалиста, подкормкой может стать вовсе не специализированное средство, которое найти можно лишь в специальном магазине. Все оказалось намного проще.

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Дизайнер рассказала, что достаточно будет взять пяти капель нашатыря и развести его в литре воды. Поливать этим раствором растение нужно в пропорциях 50 мл на литр почвы, не чаще двух раз в 30 дней, пишут «Белновости».