Нужно только пять капель добавить в горшок — герань разрастется, как бешеная: копеечная подкормка сотворит чудо

Многие дачники не только выращивают овощи и ягоды, но и цветы. Одним из самых популярных растений является герань, так как она красиво цветет. Ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, чем подкормить герань для пышного цветения в любое время года. Оказалось, что тут не нужны удобрения.
По словам специалиста, подкормкой может стать вовсе не специализированное средство, которое найти можно лишь в специальном магазине. Все оказалось намного проще.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дизайнер рассказала, что достаточно будет взять пяти капель нашатыря и развести его в литре воды. Поливать этим раствором растение нужно в пропорциях 50 мл на литр почвы, не чаще двух раз в 30 дней, пишут «Белновости».