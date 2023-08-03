Станете красоткой: такие юбки мгновенно скрывают животик и другие изъяны фигуры — подойдут всем

Сначала эксперт рекомендовала отдать предпочтение вариантам, где воздух проходит между телом и вещью. Изделие не должно быть в облипку, и не должно быть слишком большим. В первом случае вещи неудачно подчеркнут живот, а вот свободные наряды могут придать фигуре лишнего объема.

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«Ткань также вносит свою лепту. Более плотная и эластичная в области живота может выступить своеобразным корсетом и скрыть лишнее. А тонкая, наоборот, подчеркнет живот. Главный подвох изделий с высокой талией в том, что они могут сделать фигуру квадратной. Чтобы не допустить эту ошибку, выбирайте вещи с линией талии выше привычного. При выборе вещей обратите внимание на силуэт. А-образные юбки помогут скрыть живот, в то время как юбки, стремящиеся к лекалу солнце-клеш, наоборот, подчеркнут нежелательный объем. Юбка-карандаш также отличный вариант», — пояснила стилист.

Также не стоит забывать про длину изделия. Она не должна быть короткой, так как это поделит фигуру. Также лучше избегать слишком крупных принтов в области живота, так как это добавит несколько килограммов. При выборе обуви следует отказаться от объемных вариантов, так ка кони сделают образ тяжелым. А тонкие ремешки визуально нарушат пропорции фигуры, пишет портал «А теперь внимание!».