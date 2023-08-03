Вырастут красными и наливными: соблюдайте эти правила, и помидоры никогда не пожелтеют на кусте

Самое важно, что нужно знать дачниками — не перегревайте растения. Не стоит убирать слишком много листвы, так как это может лишить плоды защиты от солнца, что приведет к чрезмерному нагреванию и нарушению процессов развития и окрашивания плодов.

Еще нужно обеспечить растение достаточным количеством калия, иначе плоды не будут сочного красного цвета. Поэтому следует подкормить помидорки сульфатом калия или настоем золы, чтобы питательных веществ было нужно количеством.

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Но тут не забывайте следить за балансом кальция и кислотности почвы. Переизбыток кальция может мешать томатам усваивать калий, что также может привести к пожелтению плодов. Тут важна кислотность почвы. Если она слишком высока, то раскислите ее с помощью доломитовой муки.

Не забывайте проверять качество почвы и регулярно удобрять ее, чтобы растения имели все необходимое для хорошего роста и развития, пишет «АиФ».