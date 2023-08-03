Волосы останутся живыми: стилист объяснил, как легко избавиться от желтизны в домашних условиях

Зачастую женщины красят волосы, чтобы выглядеть моложе. Однако порой от этого локоны могут страдать. Примечательно, что блондинки еще и сталкиваются с такой проблемой, как желтизна. Фиолетовые оттеночные бальзамы мало помогают, а волос еще и становятся ломкими. Стилист-парикмахер Сергей Матреничев раскрыл, как избавиться от этой проблемы в домашних условиях.
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По словам эксперта, чтобы убрать нежелательный оттенок волос, сначала необходимо вымыть осветленные волосы обычным шампунем, а затем применить питающую маску.
После этого нежно еще раз вымыть волосы с шампунем, содержащим сине-голубые или сине-фиолетовые пигменты для нейтрализации желтизны. Это поможет безопасно обновить цвет волос, пишет «Городовой».