Перестаньте так делать, сплошной ужас: историк моды Васильев назвал три признака отсутствия стиля

Зачастую женщины любят обилие украшений. Можно увидеть дам, которые носят на себе почти все — и цепочки на шее, и по кольцу на каждом пальце, и браслеты, и часы. Однако эксперт подчеркнуть, что такие случаи просто кричат об отсутствии вкуса.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также Васильев заявил, что вещи просто нельзя брать не по размеру. Он подчеркнуть, что нужно здраво оценивать ситуацию и не пытаться втиснуть свои формы в слишком маленькие вещи, чтобы казаться стройнее.