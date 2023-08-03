Перестаньте так делать, сплошной ужас: историк моды Васильев назвал три признака отсутствия стиля

Александр Васильев уже давно стал одним из главных экспертов в области моды.
На этот раз искусствовед назвал три признака отсутствия стиля. Эксперт попросил прислушаться к нему и не совершать таких банальных ошибок.
Зачастую женщины любят обилие украшений. Можно увидеть дам, которые носят на себе почти все — и цепочки на шее, и по кольцу на каждом пальце, и браслеты, и часы. Однако эксперт подчеркнуть, что такие случаи просто кричат об отсутствии вкуса.
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Также Васильев заявил, что вещи просто нельзя брать не по размеру. Он подчеркнуть, что нужно здраво оценивать ситуацию и не пытаться втиснуть свои формы в слишком маленькие вещи, чтобы казаться стройнее.
«Ваш гардероб полностью черный или только розовый? Это вас не украсит. Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете», — рассказал эксперт советом в своем Telegram-канале.