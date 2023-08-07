Как избавить помидоры от «желтых плечиков»: совет агронома с 30-летним стажем

У помидоров в августе могут появиться так называемые «желтые плечики». Это когда плоды у томатов не дозревают и есть их нельзя.

Агроном Михаил Воробьев считает, что происходит это из-за неравномерного питания растения.

«Если кто-то считает, что помидоры не надо подкармливать, то они ошибаются. Конечно, томатам не нужно столько подкормок, как огурцам, но тем не менее.

Наиболее распространенные сейчас удобрения - это гомельское комплексное удобрение, а также нитрофоска, азофоска. Пользоваться ими надо во время налива плодов и созревания», - заявил Воробьев Teleprogramma.pro.

Воробьев подчеркнул, что в первую половину лета помидоры не рекомендуют удобрять. Потому что у них будет активно развиваться листва, пасынки. А это нежелательно для корневой системы.

А вот когда плоды сформировались, то томаты нужно подкармливать.

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