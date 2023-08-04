«Кошмар одной ночи»: почему помидоры могут погибнуть в августе - что делать

За томатами в августе надо особенно тщательно ухаживать, так как в период созревания плодов растения наиболее уязвимы перед болезными.

Агроном Михаил Воробьев заявил, что самое распространенное заболевание в последний месяц лета у помидоров - это фитофтороз.

«Его еще называют в народе «кошмаром одной ночи». Это грибковое заболевание, которое поражает листья, стебли и плоды. Соответственно, все гибнет. Катализатором служат холодные ночи и обильная роса», - заявил Воробьев Teleprogramma.pro.

Эксперт отметил, что в этом случае лучше всего использовать препараты без химии. Это «Алирин-Б», «Гамаир» и отчасти «Фитоспарин». Обрабатывать помидоры надо каждую неделю и по очереди, чтобы овощи не привыкали и не вырабатывали иммунитет.

«То есть один препарат в неделю. Не чаще и не реже», - подчеркнул Воробьев.

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