Кошка забудет, как гадить под цветами: три совета эксперта

Кошки, самостоятельно гуляющие по дачному участку, нередко облюбовывают цветочные насаждения в качестве своего туалета. Конечно, это приносит много огорчения хозяевам. Чтобы отучить кошку гадить под кустами роз и других цветов, вовсе не придется наказывать пушистую любимицу. Достаточно хитрости.

Попробуйте выложить землю вокруг куста галькой или специальными камешками для аквариума. Кошка попробует их копать, но ей это не понравится, и она найдет другое место для «грязных дел». Можно огородить клумбу круглой сеткой или использовать резиновое кольцо от сорняков. Еще один вариант — обернуть стебли растений смятой фольгой: задев фольгу и услышав ее шуршание, кошка наверняка уйдет подальше от «неприятного» места.

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По материалам изданий vnimanie.prо и «Новый очаг»