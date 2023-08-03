Зачем класть комочек фольги в кухонный шкафчик: этот секрет знают лишь избранные

Все хозяйки знают, что в крупах, хранящихся в кухонных шкафчиках, часто заводятся жучки и прочие вредители. Между тем избежать этого довольно легко. Надо просто разложить в шкафчиках кусочки или комочки фольги. Маленькие шарики фольги хорошо поместить и непосредственно в емкости или пакеты с крупами.

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Этот простой шаг позволит навсегда забыть о надоедливых вредителях. Кстати, если вам не хочется покупать специально для этого фольгу, ее можно заменить обычной алюминиевой ложкой или вилкой — результат получится таким же.

По материалам изданий vnimanie.prо и ivd.ru