Зачем бросать яйца в термос: хитрость, которая спасет в критической ситуации

Термос выручит не только тогда, когда необходимо надолго сохранить горячими чай, кофе и другие напитки, но и в том случае, если вам понадобилось сварить яйца, а под рукой нет привычной плиты. Например, такая ситуация может возникнуть в походе или на базе отдыха.

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Все, что вам нужно будет сделать, — это положить тщательно вымытые сырые яйца в термос и залить их кипятком. Спустя 20 минут можно будет слить кипяток и вынуть из термоса идеально сваренные яйца, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на YouTube-канал Come cucinare.