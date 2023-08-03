Что взять с собой в путешествие на машине: 5 самых главных предметов

Поездка на автомобиле – любимый вид отдыха для многих семей. Чтобы путешествие принесло только положительные эмоции, к нему необходимо заранее подготовиться. Что нужно обязательно взять с собой? Первое – документы: паспорт, полис ОМС, для тех, кто за рулем – водительское удостоверение, техпаспорт, диагностическую карту и полис ОСАГО. Мудрым шагом станет также страхование жизни.

Второе – еда. Особенно этот пункт важен для тех, кто едет с детьми. Можно взять с собой печенье, пирожки, бутерброды, вареные яйца. Если у вас есть переносной холодильник – прихватите сыр, колбасу, овощи, фрукты.

Третье – аптечка: помимо стандартного набора лекарств, пригодятся обезболивающие и антигистаминные препараты, лекарство от укачивания, а также средства против отравления, противовоспалительная мазь, эластичные и обычные бинты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Четвертое – одежда и обувь: главное, чтобы все это было удобным и занимало мало места, берите только самое необходимое. Наконец, вам понадобятся в дороге предметы гигиены – влажные и сухие салфетки, туалетная бумага, зубная щетка и паста, сухой шампунь, антисептики.

По материалам телеканала «360»