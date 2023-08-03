Чем заменить сливочное масло: диетологи перечислили равноценные, но безвредные продукты

Сливочное масло необходимо при приготовлении многих блюд. Однако многим приходится исключать его из рациона в силу медицинских противопоказаний. И все же это не повод лишаться любимых блюд – ведь сливочное масло можно заменить другими продуктами, которые не нанесут вреда здоровью.

Например, придать картофельному пюре нежную текстуру и вкус помогут молоко, сливки или сметана. Очень вкусное пюре получится, если добавить в него натуральный несладкий йогурт, тертый сыр, соус песто или яичные желтки.

При приготовлении каш эксперты советуют добавлять вместо масла любое растительное масло или сливки, а еще можно попробовать нарезать мелкими кусочками авокадо – с ним каша приобретет особенно изысканный вкус.

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Наконец, бутерброды тоже вовсе необязательно делать со сливочным маслом: его с успехом заменят хумус, сливочный сыр, ореховая паста и то же авокадо, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на osnmedia.ru.