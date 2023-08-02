Свекла вырастет крупной и сахарной: используйте эту подкормку в августе и готовьтесь к шикарному урожаю

Когда лето идет концу, многие думают, что уже сложно получить хороший урожай. Однако это совсем не так. Примечательно, что можно добиться такой крупной и сладкой свеклы, что все будут завидовать. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, какой подкормкой нужно завершить уход за свеклой в первой половине августа. По ее словам, важно правильно подобрать удобрение, чтобы оно скажется благоприятно отразилось на размере и вкусе корнеплода.
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Эксперт посоветовала приготовить очень просто настой. Для этого надо взять ведро чистой воды и растворить в нем литр древесной золы. Надо дать этому раствору настояться два дня, а потом туда следует добавить ложку обычной соли и два грамма борной кислоты.
Затем настойку надо перемешать. Ее можно использовать как для полива, так и для опрыскивания. Одного ведра хватит на несколько квадратных метров грядки, пишет портал «БелНовости».