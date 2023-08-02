Забудете об этом на 15 лет: агроном объяснил дачникам, как избавиться от вечной проблемы с садовыми дорожками

Эксперт пояснил, что геотекстиль помещается между песком, щебнем и землей. Это помогает защитить дорожки от прорастания травы на длительный срок. Проблема будет решена на целых 10–15 лет. Можно также использовать более дешевый вариант. Подойдет обычный полиэтилен, но он имеет меньший срок службы — около 2–3 лет.

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А вот рубероид имеет очень много минусов, поэтому его лучше не использовать. Он не очень прочный и может иметь неприятный запах пропитки. Агроном выделил еще несколько эффективных методов борьбы с травой, но временных: обработку швов аммиачной селитрой или применение буры, что также отпугнет муравьев, пишет «АиФ».