Зачем смешивать йод с творогом: неожиданный результат заставит ахнуть

Вам кажется, что йод и творог — невозможное сочетание? И все же иногда йод способен помочь на кухне. Дело в том, что современные производители молочной продукции, например творога, не «заморачиваются» соблюдением норм и требований. Порой в творог добавляют крахмал, что значительно ухудшает его качество.

Проверить, если ли в купленном твороге крахмал, можно с помощью буквально одной капли йода. Добавьте его в ложку творога: если увидите, как продукт синеет на глазах, можно быть уверенным — его нельзя назвать качественным. Если же творог натуральный — капля йода придаст ему рыжий цвет.

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По материалам изданий vnimanie.prо и food.inmyroom.ru