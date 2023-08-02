Названа приправа, которую запрещено добавлять к мясу курицы: испортите блюдо

Мясо курицы можно приправлять много чем — каждая приправа дает свой неповторимый вкус и аромат. Однако существует все же одна приправа, которая способна безвозвратно испортить любое блюдо из курицы. Речь идет о гвоздике. Эта пряность обладает специфическим вкусом, который совершенно не сочетается с курицей.

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Кроме гвоздики, специалисты советуют воздержаться также от применения барбариса. Не совсем подходит для курицы и хмели-сунели — эта приправа имеет чересчур насыщенный аромат, он перебьет вкус курицы. Наконец, не стоит добавлять к курице мяту — это тоже не сделает блюдо выигрышным, утверждает издание vnimanie.prо со ссылкой на zhenskoe-mnenie.ru.