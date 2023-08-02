Герань расцветет пышной шапкой: надо смешать два копеечных средства

Герань растет в домах у многих. Но добиться пышного цветения удается далеко не всем. А хитрость в том, что комнатное растение нуждается в определенной подкормке — только тогда оно будет радовать пышной шапкой ярких цветов. Для изготовления подкормки нужно взять по одному миллилитру йода и перекиси водорода и смешать их с литром воды.

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Сначала цветок нужно чуть-чуть полить, а потом сдобрить землю подкормкой. Повторить процедуру рекомендуется еще раз через неделю, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на YouTube-канал блогера Елены Матвеевой.