Как уговорить орхидею цвести круглогодично - простой секрет

Орхидеи красивые в магазине. И часто так бывает, когда цветы покупаешь, то дома они цвести перестают. Ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова считает, что постоянно никакой цветок цвести не может, так как после цветения им нужен период отдыха.

«У всех орхидей есть определенный ритм цветения. Например, вы купили в августе цветущее растение - значит, радовать вас оно будет в ближайшие два месяца - август и сентябрь. Соответственно, снова орхидея зацветет в следующем году, в этот же период», - заявила она Teleprogramma.pro.

Поэтому если вы хотите, чтобы растение цвело круглогодично - купите 12 растений в разные месяцы - тогда одни цветы будут цвести, другие отцветать, третьи - находиться в состоянии покоя. То есть у вас будет свой сад.