Первое место заняла Framesi Morphosis Soft Blonde Mask. Отмечается, что это средство имеет хороший и на 99 процентов натуральный состав. Этот продукт имеет отличное восстанавливающее свойство, оживляя даже обесцвеченные волосы благодаря маслу бораго, дрожжевому экстракту и витамину Е.

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Второе место заняла Витэкс Keratin + Жидкий шелк. Эта маска отличается хорошим качеством и приемлемой ценой. Она способна восстанавливать поврежденные и слабые локоны, а также придавать им блеск.

Также тройку лидеров замкнула Paul Mitchell Color Protect Reconstructive Treatment. Этот продукт помогает восстанавливать структуру волос и еще борется с проблемой выпадения волос.