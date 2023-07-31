Снимите срочно: такую обувь категорически нельзя носить с платьем — ошибку совершают многие

Фото: freepik.com

Стилист дала советы тем, кто хочет выглядеть модно.

Многие девушки носят платья. Но тут важно не только правильно подобрать фасон и цвет. К каждому наряду необходимо правильно подбирать обуви. Стилист Лидия Томлинсон рассказала, какую обувь нельзя носить с платьями. По ее словам  просто — далеко не всегда хорошо. А в современном мире уже стерлись грани классических, вечерних и спортивных образов. Даже кроссовки носят с офисными костюмами. 

Оказалось, при выборе обуви многие ошибаются. Эксперт назвала самые распространенные ошибки в таких случаях. И стилист сразу отметила, что нельзя сочетать мини-платья с балетками. Это не самая плохая ошибка, но слишком предсказуемое решение. По словам эксперта, лучше заменить обувь в данном случае на тонкие сандалии без декора.

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Также стоит знать, что тяжелые лоферы и кроссовки совершенно не смотрятся с сарафанами и платьями без рукавов. Не будет визуально дисбаланса, если надеть сандалии или босоножки.

Важно также учитывать материалы платья и обуви, Льняной или хлопковый наряд  не стоит сочетать с замшевой обувью. Предпочтительнее будет выбрать сандалии из светлой кожи, пишет thevoicemag.

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