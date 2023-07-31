Модницы уже обновляют гардероб — восторг: вот где можно найти огромные скидки на одежду в августе

Многие делают покупки и постоянно спускают огромные деньги на шопинг. А вскоре наступает пора скидок и те же вещи можно взять гораздо дешевле. Сэкономить можно, если знать, когда начинается сезон распродаж. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова раскрыла, где можно найти огромные скидки на модные вещи. Оказалось, что летом такой период наступает в августе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам эксперта, уже началась настоящая сезонная распродажа. Весь август можно устраивать шопинг, так как скидки достигают своего максимума. Но вещей с каждым днем становится все меньше, поэтому откладывать покупки не стоит.
«Сейчас в любом магазине можно найти и одежду, и обувь, и аксессуары по выгодным ценам. Все зависит от того, что вам нужно», — заявила эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».