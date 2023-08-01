Розы будут цвести до октября: просто делайте так всегда - выучите как правило

Ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова считает, что розам не помогают никакие искусственные удобрения. Эти цветы, по ее словам, цветут один раз за сезон и все на этом. Никакие другие методы в данном вопросе не работают.

«Розы одних сортов цветут один раз в сезон, а есть сорта, которые распускаются два раза. Но когда начинаются эти периоды - зависит от погодных условий и сорта. Повлиять на это человек никак не может». - заявила она в разговоре с Teleprogramma.pro.

Садоводы, по мнению Платоновой, могут, единственное, продлить цветение. Для этого розу нужно правильно обрезать после первой волны цветения.

Не надо дожидаться, когда цветы засохнут - бутоны удаляем во время цветения по мере увядания.

«Розу надо срезать под листочном с тремя сегментами, оставив на самом растении листочек с пятью сегментами. Это касается роз, у которых распускается одиночный цветок - чайно-гибридные», - заявила она.

А если у роз несколько бутонов, то срезать их надо по мере отцветания. А когда вся ветка процветет, то и ее убираем по тому же принципу.