Не смейте носить после 50 лет: эти вещи мгновенно старят и прибавляют лишние килограммы

Многие женщины любят пополнять гардероб обновками. Однако порой не все вещи украшают фигуру. Если не знать, то можно превратить себя в старушку с лишним весом. Эксперты отмечают, что при составлении гардероба летом нужно учитывать фасон вещей и их расцветку. Fashion-дизайнер Аполлон Байгакофф рассказал, какие принты прибавляют вес, а также старят каждую женщину.
Специалист пояснил, что яркие вещи можно носить, но вот аляпистые расцветки стоит добавить в свой черный список. Дело в том, что обычно узоры и рисунки прибавляют сразу десять лишних килограммов, а также сильно дешевят сам образ.
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«Откажитесь от аляпистых цветов, крупного гороха, восточных огурцов. Все должно быть очень стильно и со вкусом», — сказал Байгакофф, пишет сайт «Городовой».
Эксперт рекомендовал заменить такие виды расцветок на красивые геометрические узоры. Также будет хорошо смотреться одежда с орнаментом в сдержанных тонах.