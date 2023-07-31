Не смейте носить после 50 лет: эти вещи мгновенно старят и прибавляют лишние килограммы

Специалист пояснил, что яркие вещи можно носить, но вот аляпистые расцветки стоит добавить в свой черный список. Дело в том, что обычно узоры и рисунки прибавляют сразу десять лишних килограммов, а также сильно дешевят сам образ.

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«Откажитесь от аляпистых цветов, крупного гороха, восточных огурцов. Все должно быть очень стильно и со вкусом», — сказал Байгакофф, пишет сайт «Городовой».

Эксперт рекомендовал заменить такие виды расцветок на красивые геометрические узоры. Также будет хорошо смотреться одежда с орнаментом в сдержанных тонах.