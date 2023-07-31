Не смейте носить после 50 лет: эти вещи мгновенно старят и прибавляют лишние килограммы

Фото: freepik.com

Эксперт рассказал, какие наряды точно испортят фигуру.

Многие женщины любят пополнять гардероб обновками. Однако порой не все вещи украшают фигуру. Если не знать, то можно превратить себя в старушку с лишним весом. Эксперты отмечают, что при составлении гардероба летом нужно учитывать фасон вещей и их расцветку. Fashion-дизайнер Аполлон Байгакофф рассказал, какие принты прибавляют вес, а также старят каждую женщину.  

Специалист пояснил, что яркие вещи можно носить, но вот аляпистые расцветки стоит добавить в свой черный список. Дело в том, что обычно узоры и рисунки прибавляют сразу десять лишних килограммов, а также сильно дешевят сам образ.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Откажитесь от аляпистых цветов, крупного гороха, восточных огурцов. Все должно быть очень стильно и со вкусом», — сказал Байгакофф, пишет сайт «Городовой».

Эксперт рекомендовал заменить такие виды расцветок на красивые геометрические узоры. Также будет хорошо смотреться одежда с орнаментом в сдержанных тонах.

Читайте также