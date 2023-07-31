Стало известно главное правило хранения продуктов в холодильнике: если не соблюдать — все испортится

Многие из нас хранят продукты в холодильнике как придется. Между тем есть определенные правила, которые позволяют сделать свое питание более здоровым, а продукты при этом останутся более свежими и вкусными. Это правило вывел автор кулинарных книг о молекулярной кухне Артюр Ле Кен и назвал его «правилом двух».

Суть в следующем: приготовленные блюда следует ставить в холодильник в течение двух часов, а съедать их нужно не позднее, чем спустя двое суток. Это время — оптимальное для того, чтобы еда остыла и осталась свежей.

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Если убирать сваренный суп и другие блюда в холодильник позднее, чем через 2 часа, в них могут начать размножаться бактерии, а значит, еда может вскоре испортиться, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Voice.