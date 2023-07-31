Прикрепите к скотчу монетку: мало кто знает, к чему это приведет

Те, кто часто пользуются скотчем, хорошо знают: самая большая сложность — найти край липкой ленты: рулон настолько гладкий, что непонятно, где он обрезан. С этой проблемой можно справиться с помощью необычного лайфхака.

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После очередного применения скотча прикрепите к его краю любой маленький предмет вроде монетки, скрепки или даже сложенной бумажки. И в следующий раз вам останется только взяться за этот предмет и аккуратно начать разматывать липкую ленту, не тратя время на поиск свободного края.

По материалам изданий vnimanie.prо и golifehack.ru