Зачем посыпать кран солью: результат удивляет даже опытных хозяек

Краны в ванной постоянно покрываются известковым налетом, и его приходится долго и тяжело отчищать. Чтобы облегчить этот процесс и при этом сэкономить на дорогих чистящих средствах, можно воспользоваться самым простым, дешевым и доступным продуктом, который имеется в каждом доме.

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Речь идет о соли. Она отлично справляется с чисткой хромированной сантехники. Две столовые ложки соли насыпьте на смоченную водой тряпку и равномерно распределите кристаллы по загрязненной поверхности. Через 10–15 минут вам останется только смыть соль и вытереть краны насухо: от известкового налета не останется и следа.

По материалам изданий vnimanie.prо и santehnik36.ru