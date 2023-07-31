Три главных запрета: что нельзя убирать пылесосом — приведет к его поломке

Далеко не все, что рассыпалось по полу, можно убирать пылесосом. Если так поступать — это может привести к поломке прибора. Например, запрещается чистить пол пылесосом, если пролилась кофейная гуща. Это станет причиной развития плесени внутри мешка для сбора пыли.

Еще один вид «мусора», который под запретом, — битое стекло. Его можно убирать только веником или щеткой, потому что мелкие осколки способны серьезно повредить трубки и контейнер.

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Наконец, откажитесь от идеи убирать просыпавшуюся муку с помощью пылесоса: она почти гарантированно забьет фильтр и окажется в моторе, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на AdMe.