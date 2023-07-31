Стало известно, кого будут выселять из квартиры за неуплату ЖКУ — объясняет юрист

Неуплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может вылиться для собственников жилья в очень неприятные последствия: для начала им будут начислены пени за просрочку платежей, потом им приостановят оказание услуг, а в дальнейшем могут даже выселить из квартиры. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, начисление пени начинается с 31-го дня просрочки. Затем закон предусматривает возможность ограничения или приостановление оказания той или иной коммунальной услуги. Следующий этап – взыскание накопившейся задолженности через суд.

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«Срок исковой давности составляет три года», — приводит слова юриста издание Аrgumenti.ru.

Выселение нанимателя — последняя мера. Уже отработан механизм выселения неплательщиков из общежития и арендуемого жилья.