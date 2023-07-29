Заменит все остальные рубашки в гардеробе: носите теперь только такую блузку — главный тренд 2023 года

Фото: freepik.com

Эксперты рассказали, какая одежда стала неожиданно хитом этого лета.

Многие девушки регулярно пополняют гардероб нарядами. Однако стилисты советуют подходить к покупкам с умом. Лучше иметь базовые вещи и каждый сезон докупать несколько трендовых обновок. Так луки всегда будут стильными, современными и разными. В 2023 году вслед за модой на корсеты появились рубашки и блузки с имитацией этого предмета гардероба. И такую одежду эксперты рекомендуют приобрести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что в рубашке может быть какой-то один элемент корсета, но эта деталь мгновенно преображает вещь. Это могут быть как корсетные вытачки снизу, так и чашки от корсета сверху. 

Дизайнеры также экспериментируют, делая вещь с пуговицами или полупрозрачными вставками. Можно присмотреться и к укороченным моделям, которые добавляют образу изюминку и задора, сообщает Grazia.

Читайте также