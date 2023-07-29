Заменит все остальные рубашки в гардеробе: носите теперь только такую блузку — главный тренд 2023 года

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Отмечается, что в рубашке может быть какой-то один элемент корсета, но эта деталь мгновенно преображает вещь. Это могут быть как корсетные вытачки снизу, так и чашки от корсета сверху.

Дизайнеры также экспериментируют, делая вещь с пуговицами или полупрозрачными вставками. Можно присмотреться и к укороченным моделям, которые добавляют образу изюминку и задора, сообщает Grazia.