Утюг не придется брать с собой: этот крутой трюк опытных туристов разгладит одежду мгновенно

Обычно габариты багажа ограничены, поэтому приходится брать с собой в поездки только самое необходимое. И если фен обычно есть в отелях, то утюг найти в номере можно далеко не всегда. А после полета одежда в чемодане уже помятая. Но опытные туристы знают, как выпрямить помявшиеся наряды без утюга и других тяжеловесных устройств. Эксперты раскрыли трюк, который поможет те, кто прилетел в жаркое место.
Отмечается, что нужно взять с собой небольшую бутылку с распылителем. С ее помощью можно увлажнить помятую одежду, а затем ее надо повесить высыхать на солнце.
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Благодаря пульверизатору удастся легко и бюджетно избавиться от заломов на одежде. Бутылочка с распылителем стоит сущие копейки. А также она занимает меньше места, чем утюг или отпариватель, поэтому отлично подойдет для путешествий, сообщает Express.co.uk.