Утюг не придется брать с собой: этот крутой трюк опытных туристов разгладит одежду мгновенно

Отмечается, что нужно взять с собой небольшую бутылку с распылителем. С ее помощью можно увлажнить помятую одежду, а затем ее надо повесить высыхать на солнце.

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Благодаря пульверизатору удастся легко и бюджетно избавиться от заломов на одежде. Бутылочка с распылителем стоит сущие копейки. А также она занимает меньше места, чем утюг или отпариватель, поэтому отлично подойдет для путешествий, сообщает Express.co.uk.