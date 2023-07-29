Умные женщины уже купили: эти вещи должны быть у каждой модницы в гардеробе летом-2023 — стоят копейки

Особе внимание каждая женщина уделяет нарядам. Однако подобрать правильный гардероб бывает сложно, но это является залогом любой успешной дамы. Эксперты признаются, что найти классные дизайнерские наряды можно даже на распродаже. Дизайнер Артем Терентьев дал советы. Он пояснил, какую одежду точно стоит купить этим летом.
По словам специалиста, точно стоит иметь в гардеробе разные брюки и джинсы. Дело в том, что такая одежда является универсальной. Также летом с помощью низ можно скрыть недостатки фигуры. Особенно, если приобретать вещи исключительно широкого кроя и черного цвета. Эксперт отметил, что их можно купить на распродаже по привлекательной цене.
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«Еще стоит присмотреться к ветровкам. А если хотите приобрести более актуальный вариант верхней одежды, выбирайте жилеты, например» — поделился Терентьев, пишет портал «Городовой».