Умные женщины уже купили: эти вещи должны быть у каждой модницы в гардеробе летом-2023 — стоят копейки

По словам специалиста, точно стоит иметь в гардеробе разные брюки и джинсы. Дело в том, что такая одежда является универсальной. Также летом с помощью низ можно скрыть недостатки фигуры. Особенно, если приобретать вещи исключительно широкого кроя и черного цвета. Эксперт отметил, что их можно купить на распродаже по привлекательной цене.

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