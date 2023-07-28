Заказывайте только эти: секретные названия самых вкусных роллов

Производители роллов предлагают так много вариантов, что поклонники вкусной и сытной закуски теряются: что же заказать? На самом деле, есть несколько видов роллов, выбор которых является беспроигрышным: они точно окажутся вкусными и понравятся всем без исключения. Например, вы не пожалеете, если закажете роллы «Аляска» с лососем и авокадо.

Тот же лосось, только запеченный, содержится в роллах «Якудза» - к нему добавляют крем-сыр, водоросли нори и кунжут. Роллы «Сенсей» делают из крабового мяса или креветок, с добавлением тунца или лосося, а также авокадо, огурца и соевого соуса. Не менее вкусны классические «Калифорния», «Филадельфия», «Сякэ маки».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы уже попробовали все эти виды – закажите «Спайс Ролл», «Канаду», «Осаку», «Чиз Ролл», «Бонито Ролл» или «Ролл Мидори», советует издание vnimanie.prо со ссылкой на vev.ru.