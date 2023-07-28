Поставьте на стол эти веточки – работа пойдет как по маслу

Например, если по утрам вам трудно проснуться и настроиться на работу, проделайте простой трюк – и ваш организм сразу взбодрится. Нет, речь идет не о кофе! Возьмите несколько веточек розмарина и поставьте их в вазочку или стакан с водой. Поместите композицию на рабочий стол – и сразу заметите, насколько легче вам стало работать.

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Дело в том, что аромат розмарина повышает работоспособность, улучшает концентрацию внимания и создает хорошее настроение, уверяет издание vnimanie.prо со ссылкой на fb.ru.