Зачем ставить свечку в кофейные зерна: результат вас поразит — будете делать так каждый день

 Фото: Global Look Press

Воткнутая в кофе свечка сделает ваш дом совсем другим.

Аромат кофе любят даже те, кто не пьет этот напиток, предпочитая чай. Чтобы в вашем доме поселился ненавязчивый и изысканный кофейный запах, вовсе не обязательно покупать дорогие химические ароматизаторы. Можно сделать натуральный ароматизатор самостоятельно — за минуту.

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Просто насыпьте зерна кофе в красивую стеклянную банку, а в них воткните свечку, заключенную в алюминиевую гильзу. Достаточно ненадолго зажечь свечку, чтобы зерна нагрелись, и пространство вокруг окутал приятный аромат свежеприготовленного кофе.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала «Творческая мастерская «Уютный дом»

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