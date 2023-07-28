Зачем ставить свечку в кофейные зерна: результат вас поразит — будете делать так каждый день

Аромат кофе любят даже те, кто не пьет этот напиток, предпочитая чай. Чтобы в вашем доме поселился ненавязчивый и изысканный кофейный запах, вовсе не обязательно покупать дорогие химические ароматизаторы. Можно сделать натуральный ароматизатор самостоятельно — за минуту.